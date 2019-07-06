بدأت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاث، "ابتدائي، إعدادي، الصف الثاني الثانوي"، بينما يجري عقد امتحانات الدور الثاني بالصف الأول الثانوي، يوم 21 يوليو الجاري.

ومن جانبه تفقد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سير الامتحانات في مدارس عزبة خلف راشد الإعدادية المشتركة وعزبة جودة الإبتدائية المشتركة، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والهندسة.

كما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، الامتحان في مادتي اللغة العربية والدين.

وحضر وكيل الوزارة فتح المظاريف باللجان التي زارها، ولطمأن على أن ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح، وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض.

وفى سياق متصل، تابع وكيل الوزارة سير أعمال الامتحانات باللجان التي تفقدها، مؤكدا على تأمين الكنترولات داخلها، مشددا على عدم دخول غير المختصين أثناء فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى إعداد غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي من المدارس، خلال فترة الامتحان للعمل على حلها فورا.