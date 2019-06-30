هنأ صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أنّ يعيدها على مصر رئيسا وشعبا وجيشا بموفور الصحة، وأنّ يعم الأمن والسلام والرخاء لمصرنا الغالية، ويحفظ مصر وقائدها وشعبها العظيم وجيشها من كل مكروه وسوء.

وقال وكيل وزارة التعليم في أسيوط إنّ "30 يونيو" ثورة خرج فيها الشعب المصري بالملايين، رافضين الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، موضحا أنّ روح 30 يونيو العظيمة ستظل في نفوس المصريين، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.