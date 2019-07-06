وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة بـ"سكن مصر" بغرب أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وبلغت نسبة التنفيذ 92 %، وجارٍ تنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط" (طرق - شبكة مياه - شبكة ري - شبكة صرف صحي - كهرباء - اتصالات)، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 19 كم، ومحطة التنقية، بطاقة إجمالية 125 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 25 ألف م3/يوم.