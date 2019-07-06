ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين سرقا مواطنا بالإكراه.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بشارع البحر مساكن الشيراتون بدائرة القسم استغاث بهم أحد الأشخاص سن 16 - مقيم محافظة القليوبية، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، وقرر بأنه حال تواجده بالشارع محل البلاغ فوجئ بسيارة يستقلها شخصان - أدلى بأوصافهما التقريبية - قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول وحال قيامه بمقاومتهما ومحاولة منعهما من الفرار، قام بالتعدي عليه بقطعة زجاج محدثا إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه- قطعة زجاج المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.