إيران ترفع مستوى اليورانيو المخصب 5% لأهداف سلمية

أعلن مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% لأهداف "سلمية".

وأوضح أن مستوى التخصيب سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية، مبينا أن "الولايات المتحدة انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي، فيما انتهكه الأوروبيون بشكل غير مباشر، لهذا سنرد على انتهاكاتهم بنفس المقدار"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت أمس، اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 بلدًا لبحث الملف الإيراني وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.