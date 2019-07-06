مصرع محامي وإصابة آخر حاولا ضبط بلطجية سرقوا مكتب أحدهما في شبرا

لقي محامي مصرعه وأصيب آخر خلال محاولتهما ضبط بلطجية سرقوا مكتب أحدهما حيث أطلق الجناة عليهما أعيرة نارية في الشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بوفاة محامي وإصابة آخر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

جرى تشكيل فريق بحث، وبالفحص والتحري تبين أن المجني علية يدعى "محمد زعتر" محامي، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما فرّغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها اتصل بزميله "همام إبراهيم" محامي، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وأثناء سيرهما، شاهدا السيارة التي استخدمت في سرقة مكتبه، فسرعان ما أمسكا بها، ووجدا بها المسروقات التي سرقت من مكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة هرب وفوجئا بعدها باعتداء اثنين عليهما بوابل من الطلقات النارية، مما أصاب المجني عليه الأول بطلقة في القلب توفي على أثرها والثاني بالكتف وجرى نقله لمستشفى ناصر العام.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان وآخرين جاري ملاحقتهما وتحديدهم وتولت النيابة التحقيق.