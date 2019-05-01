لقي محامي وزوجته مصرعهما، وأصيب 2 من أبنائهما، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"، وجاري نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بحري نفق سنور جنوب كافيتريا السوهاجي وجرى الدفع بـ4 سيارات لنقل المتوفين والمصابين.

وتبين أن المتوفين هما عاطف قايد عبد الفتاح 43 عاما، محامي، مقيم مركز ملوي محافظة المنيا، وزوجته رقية محمد عبد المجيد، 40 عاما.

كما أصيب في الحادث 2 من أبنائهما وهما: زياد 17 عاما، مصاب كدمات وجروح متفرقة، وفهد 14 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.