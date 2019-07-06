أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، مساء أمس، وأدى إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وأكد الأزهر رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بأية صلة، وأن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان أيا كان دينه أو عقيدته أو عرقه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة.

وجدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين، كما تقدم بالعزاء لأفغانستان حكومةً وشعبًا.