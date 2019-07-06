يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد .

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 24 36

دمنهور 24 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 23 37

الاسماعيلية 22 38

السويس 23 37

العريش 24 33

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 44

الرياض 30 46

المنامة 34 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 45

الكويت 33 50

دمشق 17 37

بيروت 26 30

عمان 18 33

القدس 20 30

غزة 25 31