أكد نائب رئيس المجلس العسكرى فى السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن بناء الاستقرار والنهضة فى السودان يحتاج إلى التكاتف والتوافق بين الشعب السوداني.

وأضاف حميدتي: "لابد من نبذ القبلية والجهوية والعنصرية لبناء السودان"، متابعا: "اتفقنا مع الجميع على التعاون للانتقال بالسودان إلى بر الأمان، و لابد من محاسبة الفاسدين وتحويل السودان لدولة قانون".

وأكد حميدتي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحدث"، أن المساعدات السعودية والإماراتية موجودة ببنك السودان وسيتم توجيهها إلى التنمية.

وأشار إلى أن أولوية الحكومة القادمة هي التنمية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

وتوصل المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، إلى اتفاق حول هيئة حكم جديدة، خلال محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن، للصحفيين، في وقت سابق إن الجانبين اتفقا على إقامة مجلس سيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين.