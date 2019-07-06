"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يخصص شاشات لعرض مباريات المنتخب

خصص حزب المصريين الأحرار، بأمانة الإسكندرية، أماكن لوضع شاشات كبرى لمشاهدة مبارة المنتخب وجنوب أفريقيا مساء اليوم، بالمندرة، شارع الملك، بدائرة المنتزه.

ويأتي ذلك فى إطار دعم حزب "المصريين الأحرار" للمنتخب المصري فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، وبرعاية الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والنائب طارق السيد، أمين المحافظة، وبإشراف أمين التنظيم مايكل نبيل، والأمين المساعد، منى كيرلس.

كما سبق وافتتح الحزب عددا من مقراته لعرض مباريات المنتخب المصري مع منافسيه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة لاستغلال استضافة مصر للبطولة فى الترويج السياحي للبلاد.