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محاولة اغتيال أمين الجبهة الشعبية في سوريا بتفجير سيارته

محاولة اغتيال أمين الجبهة الشعبية في سوريا بتفجير سيارته

التضامن: لم نرصد أي شكاوى من عدم صرف زيادة المعاش

التضامن: لم نرصد أي شكاوى من عدم صرف زيادة المعاش

قرعة علنية لتوزيع وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادي الجديد

قرعة علنية لتوزيع وحدات الإسكان الاجتماعي بالوادي الجديد

ثمنها يتجاوز 17 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات هواتف هواوي الجديدة

ثمنها يتجاوز 17 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات هواتف هواوي الجديدة

صحة شمال سيناء: بروتوكول تعاون مع معهد القلب لتحسين الخدمة الطبية

صحة شمال سيناء: بروتوكول تعاون مع معهد القلب لتحسين الخدمة الطبية

رفع 450 طن مخلفات هدم وقمامة في المنصورة

رفع 450 طن مخلفات هدم وقمامة في المنصورة

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أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

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