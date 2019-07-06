أعلنت وزارة الصحة بالكويت، حاجتها للتعاقد مع أطباء لإدارة الجودة والاعتماد وذلك وفقا للشروط التالية:

أن يكون الطبيب المتقدم حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير في تخصص الصحة العامة، أو إدارة المستشفيات، أو جودة الخدمات الصحية.

بالإضافة لإجادة مهارات الحاسب الآلي، وخبرة لا تقل مدتها عن 4 سنوات في مجال التخصص، والإلمام باللغة الإنجليزية محادثة وكتابة، ويفضل الحصول على دورات في مجال التنمية البشرية.

وترسل الطلبات بالبريد أو تسلم باليد في مدة أقصاها شهر من اليوم اليوم، باسم رئيس المكتب الصحي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، ومرفق معها السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية، وصور ضوئية من الشهادات العلمية، وشهادات الخبرة، وصورة من جواز السفر، إلى مقر المكتب الصحي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، بعنوان 66 شارع شهاب، المهندسين، الجيزة.