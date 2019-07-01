أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بدء تلقي ترشيحات لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) لعدد من مكاتب الهيئة الخارجية.

وقال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، إنّه تم وضع شروط لاختيار كوادر من داخل وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، لشغل وظائف مدير ومساعد مدير (مستشار وملحق سياحي) في مكاتب الهيئة الخارجية الشاغرة بفرنسا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا، مشيرا الى أنّ الفترة المقبلة تشهد انتقاء أفضل العناصر، وتأهيلهم بالشكل اللائق من خلال دراسة السوق واللغة ومهارات الحاسب الآلي وغيرها من التدريبات والاختبارات التي سيتم وضعها لهم، وتم تعميم الإعلان داخل الوزارة وهيئتيها، متضمنا شروط التقدم لاختيار أفضل الكوادر من بين المتقدمين.

وأضاف رئيس الهيئة أنّه نظرا لأن إجراءات اختيار الكوادر والاختبارات التحريرية والشفوية اللازمة لها قد تستغرق وقتا، وتم تشكيل لجنة مصغرة من رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وجيهان فتحي مستشارة وزيرة السياحة للتنمية البشرية، لاختيار مجموعة من الكوادر الشابة الواعدة، لانتدابهم لمدة 6 أشهر لتسيير الأعمال في المكاتب.

وتابع يوسف أنّه سيتم وضع برنامج تدريبي مكثف في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيلهم لإدارة المكاتب قبل سفرهم لاستلام العمل بها، مشيرا إلى أنّه سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمكاتب الخارجية، لمواكبة الأساليب الترويجية الحديثة والتطورات المتلاحقة لصناعة السياحة عالميا.

وقال رئيس الهيئة إنّه سيتم مراجعة ملف المكاتب الخارجية ومتابعة أدائها وتقييمها بشكل مستمر لضمان أدائها لدورها على الوجه الأمثل وتحقيق المرجو من وجودها في الدول بالخارج، بما يساهم في جذب مزيد من السياحة إلى مصر.

ولفت يوسف إلى وجود تعاون كامل مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسيكون هناك ورش عمل مع الشركات العاملة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للأسواق المختلفة، وبناء خطة الترويج للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص.