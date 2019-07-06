تعيش الفنانة اللبنانية مي حريري، حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لتجهيز خلال الوقت الحالي إلى ثلاثة كليبات غنائية.

وقالت حريري لـ"الوطن"، إنها انتهت من تصوير "أخبركن قصتنا أنا وهو"، مؤكدة أن الأغنية باللهجة اللبنانية وسيتم عرضها عبر القنوات الفضائية خلال أيام، وتجهز حاليًا أغنية "عن الخيانة" وستبدأ في تسجيلها فور انتهائها من كتابتها.

وأشارت إلى أنها لأول مرة ستغني باللغة الإنجليزي أغنية بعنوان"Room for to" مع المنتج الأجنبي Corey Chorus، والذي قدم أغاني عديدة لريهانا وعدد من المطربين العالميين، وسيتم طرحها أواخر الشهر الحالي، وأنها اشتاقت للمصريين، ولمصر بلد الفن والفنون.