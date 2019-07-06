إسماعيل عبدالحميد يطالب مقاولي الرصف بالالتزام بالمواصفات الفنية

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، موقف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق ورد الشيء لأصله وأعمال النظافة بمركز ومدينة كفر الشيخ، قائلا، "نعمل بما يرضي الله لخدمة أهالينا في كفرالشيخ".

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو إزالة كل الحفر بالطرق، وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق غير الممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلا على المواطنين وتقليل عمليات الاختناق المروري، بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفر الشيخ.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشارع عبدالمنعم رياض بشرق العاصمة، بطول 700متر وبحجم أعمال 4000 متر مسطح، موجها بالإشراف المباشر من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتواجد الميداني لجميع المهندسين والفنيين المختصين بأعمال رصف الطرق.

وشدد على جميع المقاولين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفا أنه يتم عمل متابعة للمشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية ولن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للمواصفات المحددة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمحاسب هشام درويش، نائب رئيس مدينة كفرالشيخ للمشروعات ومدير عام الإيرادات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.