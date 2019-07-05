محافظ كفر الشيخ عن تحريك أسعار الوقود: "هذه آخر شريحة لترشيد الدعم"

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، رسالة للمواطنين، قائلاً، إن هذه هي آخر شريحة لترشيد دعم الوقود، مضيفا أنه سيجرى بعد ذلك إعادة تدوير الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، وأن ذلك يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل وسيوجه إليهم في صورة دعم نقدي أو دعم الخدمات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم.

أضاف المحافظ، لـ"الوطن"، أن ما سيجرى توفيره من الزيادة سيسهم في دعم بنود أخرى بالموازنة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حملات توعوية للمواطنين، وأن آخر شريحة لترشيد الدعم ستقللح الإهدار وتعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.