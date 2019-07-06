ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إجراءات إنشاء مشروع (شارع 306)، الذي يتضمن تقديم الوجبات السريعة والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة في كل مكان في مصر.

وقال محافط كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن المشروع شراكة استراتيجية بين شركة "أسواق مصر إكسبريس" للتطوير والإدارة (إحدى شركات صندوق تحيا مصر) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لافتا إلى أن المشروع جاء لإيجاد فرص عمل للشباب، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن المشروع أُطلق بمحافظة القاهرة وسيتم إطلاقه بعدد من المحافظات، بدعم من صندوق "تحيا مصر" لمشروعات الشباب، ومن المخطط أن يكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات فى مصر والشرق الأوسط.

ويعد مشروع شارع 306، بداية لتطبيق وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، من المخطط إقامة شارع 306، في 150 موقعا بمختلف أنحاء الجمهورية، وشارع 306، عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المهندس محمد خالد، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزّين، مهندسة معمارية بالتنسيق الحضاري، وعدد من القيادات التنفيذية.