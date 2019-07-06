حرص الفنانون علي ربيع، ومحمد أسامة "أوس أوس" ومحمد عبدالرحمن، نجوم مسرح مصر، على التواجد في استاد القاهرة، لمؤازرة المنتخب الوطني، في مباراتهم أمام جنوب أفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الدور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

ونشر "أوس أوس"، عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو برفقة "ربيع" و"توتة"، من المدرجات، مُعلقًا عليها، بقوله: "يارب النصر لمصر".

ويواجه منتخب مصر اليوم في التاسعة مساءً، مباراة مع نظيره جنوب أفريقيا، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.