وضعت كلية الإعلام جامعة القاهرة، دليلًا للطلاب يتضمن إرشادات وضوابط اختبارات القدرات بالكلية، بعد انضمامها للكليات التي تشترط القبول في اختبارات القدرات قبل الالتحاق بها هذا العام لأول مرة.

وأوضحت الكلية، عبر الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الإعلام، طبيعة الاختبار وآلية الاشتراك في الاختبار وضوابط أداء الاختبار ونصائح للطلاب، كالتالي:

طبيعة الاختبار

ويتعلق الاختبار بالمعلومات العامة ويشمل 55 سؤالًا اختيار من متعدد، و45 سؤالًا صواب وخطأ، ومدة الامتحان ساعة ونصف "90 دقيقة"، ويشترط للنجاح في الاختبار حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات الاختبار ليصبح لائق.

آلية الاشتراك في الاختبار

ويدخل الطالب لموقع التنسيق ويختار رابط اختبار القدرات، ثم اختبار القدرات لكليات الإعلام، ليسجل بياناته، ثم طباعة استمارة الاشتراك في الامتحان التي يظهر بها مكان أداء الاختبار.

ويتوجه الطالب لمكان أداء الاختبار ليقوم بسداد رسوم الاختبار قدرها 400 جنيه.

ويقدم الطالب الاستمارة الأصلية وصورة منها وإيصال السداد إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية، لتقوم بتحديد موعد أداء الاختبار.

ضوابط أداء الاختبار

ويجرى الاختبار الساعة 11 صباحًا، ويجب على الطالب الحضور لمقر الكلية في اليوم المحدد.

كما يجب إحضار قلم رصاص وغير مسموح باستخدام القلم الجاف، وأستيكة.

ولن يسمح للطالب بأداء الاختبار بدون بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

وممنوع دخول الامتحان بهاتف محمول أو سماعات، أو التحدث داخل اللجنة، أو الدخول بعد بدأ الاختبار.

ويتم تصحيح أوراق الإجابة إلكترونيا وإدخال نتيجة الطالب على موقع التنسيق خلال 48 ساعة، وتكون النتيجة في صورة تقدير لائق أو غير لائق.