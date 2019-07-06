"دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُنظمها مصر خير دليل على اهتمام السيسي وتقديره لأهالي الشهداء"، حسبما رأت الدكتورة شيرين عزازي، أرمله الشهيد العميد ساطع النعماني.

وأعربت " عزازي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن دعوة الرئيس السيسي أشعرتها بالسعادة والفخر، حيث إن الرئيس السيسي وضع الشهداء في مكانة عالية جدًا يشار إليها بالبنان، مشيدة في الوقت ذاته بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي.

وتابعت: "افتتاح الأمم الإفريقية كان يدعو للفخر، وشيء جيد للغاية، خاصة أنها جاءت بعد الصعاب التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة"، موجهة الشكر والتقدير للمسؤولين لاستجابتهم لدعوتها بوجود ابنها داخل المستطيل الأخضر.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري، لحسم مباراة جنوب أفريقيا، مبكرًا خوفا من مفاجآت البطولة، خاصة بعد خروج المنتخب المغربي على يد بنين، أمس بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، يعرف الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب أفريقيا، قيمة المنتخب المصري، ويسعى لغلق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة المباغتة.