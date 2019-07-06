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حار على الوجه البحري والقاهرة.. توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

حار على الوجه البحري والقاهرة.. توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

محافظ أسيوط: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتسعيرة أسطوانات البوتاجاز

محافظ أسيوط: عقوبات رادعة ضد المخالفين لتسعيرة أسطوانات البوتاجاز

"أمن كفرالشيخ": أطلقنا "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار بمواقع ثابتة ومتحركة

"أمن كفرالشيخ": أطلقنا "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار بمواقع ثابتة ومتحركة

وكيل "تعليم القليوبية" يوافق على عقد لجنة لطالب بسجن المرج

وكيل "تعليم القليوبية" يوافق على عقد لجنة لطالب بسجن المرج

ثمنهما 25 مليون جنيه.. بيع مسدسين مصنوعين من نيزك فضائي

ثمنهما 25 مليون جنيه.. بيع مسدسين مصنوعين من نيزك فضائي

نقل مكتب بريد وتحويل موظفين للنيابة.. أبرز قرارات محافظ كفرالشيخ اليوم

نقل مكتب بريد وتحويل موظفين للنيابة.. أبرز قرارات محافظ كفرالشيخ اليوم

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