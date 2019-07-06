أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس، أن الإقلاع عن التدخين ليس بالعملية السهلة، بل هي معقدة للغاية، كونه آفة من آفات المجتمع، كما يُشيع اعتقاد خاطئ بين الناس أن تدخين الشيشة والجوزة ربما يكون أقل ضرراً من تدخين السجائر.

وقال "الفقي"، خلال تصريحات له على شاشة "الأولى" الفضائية، إن نسبة انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية هي أكثر بمرتين لدى المدخنين بالمقارنة مع غير المدخنين، فضلًا عن أنه يؤثر على القدرة الجنسية لدى الإنسان كما أشارت العديد من الدراسات، على حد قوله.

ووجه رئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس، رسالة للمدخنين بأن يحافظوا على حياتهم بالابتعاد عن التدخين قبل الإصابة بأمراض خطيرة، حيث إن التدخين عادة وليس إدمان، وهناك من يستطع الإقلاع عن تلك العادة خلال فترة قصيرة، كما يُمكن للفرد أن يعود لحياته الطبيعية فور إقلاعه عن التدخين.

وكانت حملة "100 مليون صحة" قد حذرت من التدخين وأضراره، ليس فقط على صحة المدخن، بل من يحيط به أيضًا، موضحة أنَّ دخان السجائر يؤثر على صحة المحيطين بالمدخن أيضًا.

وقالت الحملة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تدخينك للسجاير مش بس بيأثر على صحتك لوحدك، لأ، احنا في الهوا سوا"، رافعة شعار "صحتنا من أهم النعم اللي في حياتنا، حافظ عليها وعلى صحة اللي حواليك".