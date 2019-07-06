تحقق النيابة العامة في واقعة العثور على جثة ربة منزل وابنها داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، وطلبت النيابة تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بشارع نور الإسلام، دائرة القسم، مفاده، انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثتين، لسيدة مسنة، وابنها ويدعى "م.أ"، 30 سنة، ويعمل في مجال الدي جي، متوفيين داخل الشقة، وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.