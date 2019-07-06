صلاح حليمة يكشف تفاصيل القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

القمة الأفريقية الاستثنائية التي تُقام بالنيجر غدًا تمثل علامة فارقة في تاريخ عملية التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 الخاص ببرنامج الأمم المتحدة، حسبما أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية.

وقال "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذه القمة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بحوالي 60%، بحلول عام 2022، ويدل هذا التعاون الأفريقي على أن هناك اهتمام كبير من الدول الأفريقية بزيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية، الذي يؤدي إلى انتشار الاستثمارات في البنية التحتية والموضوعات الاقتصادية المختلفة من الصناعة والزراعة والتعدين، وذلك استغلالا للموارد المتاحة على النحو الذي يدفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج وتنوعه، بما يحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في افتتاحية رئاسة الاتحاد الأفريقي، أهمية التبادل التجاري بين الدول الأفريقية مع بعضها البعض، وشجع على إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار، وضرورة تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القارة الأفريقية، والعمل على إيجاد التوازن في تكوين مصالح مشتركة بشكل إيجابي أكثر مما كان عليه في السابق.

وتابع: وخطوة إنشاء منطقة التجارة الحرة بعد تصديق 24 دولة هي خطوة كبيرة إلى الأمام، تعمل على تنشيط حركة التجارة في قارة أفريقيا.

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن هناك اهتماما كبيرا بالطرق البرية و الجوية والبحرية والنهرية، فضلا عن الربط الكهربائي والمشاريع الكبرى، مثل الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وكل هذه المشاريع مرتبطة بإنشاء وتطوير البنية التحتية، باعتبارها أهم المشاريع التي يهتم بها الاتحاد الأفريقي.

وأكد "حليمة" ضرورة التوجه نحو القضاء علي الإرهاب ومصادره في الدول الأفريقية، لأن هذا التحدي له أكبر الأثر في عملية التنمية الأفريقية.