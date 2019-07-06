وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النيجر للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية المقررة غدا، حسبما ذكرت قناة "Extra news"، كما عرضت القناة بثًا مباشرًا للحظة وصول السيسي.

كان السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي، سفير مصر بأديس أبابا، قال إن قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في نيامي بالنيجر، يومي 7 و8 يوليو الجارى، ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة من الدول بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو الماضي، فضلًا عن إطلاق عدد من الأدوات التنفيذية للاتفاقية، ومنها بوابة قواعد المنشأ، ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية.

وتولت مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي ولمدة عام، ومن ثم فإنها تقوم بتمثيل الاتحاد في المحافل الدولية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد، إذ ترأس مصر كل آليات اتخاذ القرار في الاتحاد، وهي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات "القمة"، والمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية، والمندوبين الدائمين لدى الاتحاد.

وحرص الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد على تحديد عدد من الأولويات التي تسعى مصر لتحقيقها خلال مدة رئاستها، منها تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، من خلال دفع مشروعات البنية التحتية وتشجيع جذب الاستثمارات، فضلًا عن الإسراع بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وهو ما من شأنه تحسين مستوى معيشة شعوب دول القارة، وزيادة فرص العمل المتاحة أمام شبابها.