صور| محافظ كفر الشيخ يشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا وسط الجماهير

يشاهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الآن مباراة منتحب مصر وجنوب أفريقيا، وسط جماهير المحافظة وذلك في حديقة صنعاء، التي تبعد أمتارا عن ديوان عام المحافظة، واستقبل مواطنون محافظ الإقليم، بالتصفيق، معبرين عن سعادتهم بمشاركته لهم في مشاهدة المباراة.

يرافق محافظ كفر الشيخ، اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات، حيث تم تجهيز شاشة عرض داخل الحديقة لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ضمن عدد من الشاشات التي وضعها بمراكز الشباب والحدائق العامة للمشاهدة مجاناً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين.