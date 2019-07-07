بحضور لافت لوزراء وعلماء، احتفلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من خريجيها في تخصصات علمية وهندسية حديثة خلال حفلها المقام بمركز مصر للمؤتمرات بالتجمع الخامس بحضور مجلس إدارة المدينة الذي يضم كوكبة من العلماء ورجال الدولة.

وكرمت إدارة المدينة الطلاب الخريجين وتقديم شهادات التقدير ودرجة الماجستير لكل منهم، كما كرمت شركاء النجاح من بنوك وشركات لدعمها المالي من خلال تقديم منح دراسية للطلاب وتقديم درع المدينة لهم.

وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي للمدينة، إن احتفالية هذا العام لها طبيعة خاصة، إذ تأتي وقد أصبح لمصر سفراء علميون كثيرون بالخارج تخرجوا في الجامعة يدرسون الماجستير والدكتوراه بجامعات عالمية كبرى منها MIT ونورث كارولينا وبمنح كاملة ما يعطي صورة عظيمة عن مصر ويؤكد جودة التعليم فيها، ونتج عن ذلك أن عدداً كبيرا من هذه الجامعات عقدت اتفاقيات توأمة وتعاون لمنح درجات دكتوراه مزدوجة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بفضل تميز خريجيها علمياً.

ويأتي هذا في إطار البرامج الدراسية المتميزة التي وضعتها المدينة تحت إشراف الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للمدينة، الذي يبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة ومنذ أن كان الرئيس الأكاديمي المؤسس للجامعة أيضاً عام 2012 بعد أن وقع اختيار العالم الراحل أحمد زويل عليه لتميزه العلمي وكفاءته الإدارية وقد لاقت التخصصات الدقيقة بالجامعة وهي جديدة كلياً رواجاً بالأوساط الأكاديمية ما شجع المجلس الأعلى للجامعات على دعم هذا النوع من التخصصات لتصبح قاطرة الجامعات الحديثة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى أن النسبة الأكبر من الطلاب قد تم توظيفهم داخل مصر بشركات كبرى وفي مجال البحث بمدينة زويل وبعضهم أسس شركات خاصة وآخرين انخرطوا بالقوات المسلحة المصرية لأداء واجب الخدمة العسكرية وبلغت نسبة توظيف خريجي المدينة 90% بعد ثلاثة أشهر من التخرج وهي نسبة تتخطى بمراحل النسب العالمية.

وألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة في الاحتفالية بهذه المناسبة، كما أن ضيف الشرف هذا العام سيكون العالم المصري الدكتور أحمد عكاشة عضو مجلس الأمناء المؤسس للمدينة، وذلك بحضور نخبة من رموز المجتمع ورؤساء الجامعات يتقدمهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

يذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا قد فتحت باب القبول هذا العام للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بحد أدنى 90% شريطة اجتياز اختبارات القبول.

وكثفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جهودها ومعدلات العمل لوضع اللمسات الأخيرة لتشطيب وتجهيز مباني المرحلة الثانية بمقر المدينة في حدائق أكتوبر لتنتهي منها خلال شهور قليلة في ظل دعم لا محدود ومتابعة من الدولة المصرية التي تضع التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان أولوية لها خاصة المراكز المضيئة كمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.