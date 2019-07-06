في مفارقة كاشفة لحجم تآمر الحركة المدنية الديمقراطيةً ضد الدولة المصرية ومصالحها، وبينما لا تكف تلك الحركة وقياداتها عن ترديد مزاعم ينكرون من خلالها علاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية، تأتي تصرفات قيادات تلك الحركة لتكون أدلة اتهام جديدة على تواطؤهم مع "الجماعة".

وظهر هذا التواطؤ في تصريحات الحركة، عقب إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث لم يتوانَ مجدي عبدالحميد المتحدث باسم الحركة، عن الإدلاء بتصريحات لقناة "العربي"، الممولة من قطر، لتحريض المواطنين ضد قرار زيادة أسعار الوقود.

كما أدلى خالد داوود عضو الحركة، بتصريحات مشابهة لكل القنوات الإخوانية والممولة من قطر للتحريض ضد الحكومة.

وقال اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية السابق، إن قيادات الحركة ضالعون بالتواطؤ على الأقل في جرائم الإخوان من خلال الدعم بالتصريحات والتحريض ضد الدولة، خاصة عقب تحريك أسعار المحروقات.

وأضاف عبدالعظيم أنه سبق وأن حرضت قيادات الحركة على نعي محمد مرسي ووصفه بـ"الشهيد"، بخلاف اتهام عدد منهم في خلية الأمل.