حالة من الحزن والغضب انتابت المصريين، بينهم الإعلاميون والفنانون، بعد أن ودع "الفراعنة" بطولة كأس الأمم الأفريقية من ثمن النهائي، حيث فجَّر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجآت البطولة، بإقصاء منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور، بعد الفوز عليه بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.

وعلق الإعلامي رامي رضوان على المباراة، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية "تويتر": "مقدرش أقول غير Hard luck، لأن الحظ هو اللي وصلنا لحد هنا، وبروح رياضية أحب أقول شكرًا منتخب مصر".

بينما اكتفى الفنان يوسف الشريف، في تعليقه على المباراة ، بقوله "لا تعليق".

ومن ناحية أخرى، أعرب الفنان أحمد السعدني عن غضبه الشديد من هزيمة المنتخب، قائلًا: "أما تتنيل تاخد قرار صح أو غلط مترجعش فيه أبداً واسأل الجوهري الله يرحمه.. نستاهل السقوط والفشل الذريع".

وفي رأي إبراهيم سعيد، كابتن منتخب مصر سابقا، قال: "عشان اختيارات الجهاز فاكرين إنهم بيشاركوا في بطولة ودية، ده الطبيعي في الأداء والنتيجة".

بينما نشر الفنان محمود البزاوي، صورة كبيرة للمدير الفني لمنتخب مصر سابقا، هيكتور كوبر، وعلق عليها: "حقيقي آسفين، قيمتك طلعت كبيرة وتفكيرك الدفاعي كان هو الصح.. شكرا كوبر إنك كنت قادر تداري كل العيوب اللي فينا".

وقال الفنان صلاح عبد الله: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم بس بصراحة مش قادر أقولها، حزين وببكي زي العيال".

واكتفى الإعلامي عمرو عبدالحميد، بالتعليق: "جمهور عظيم يحتاج لفريق".

فيما قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال: "أنا مش ناقص زعل.. حاجة تقرف، وتريزيجيه ضيع جونين مضمونين.. حاجة تقرف.. والإعلانات السخيفة دى كمان بقى كفاية نحستونا... أووووف".

‏بينما قال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "كلنا منعرفش حاجة والوحيد اللي عارف كان رضا عبدالعال.. حسبي الله ونعم الوكيل".

بينما علق الإعلامي شريف عامر، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الواقع صادم حتى لو متوقع"، فيما اكتفى الإذاعي خالد عليش، بتعليقه "الكورة فينا بس ربنا هادينا".

وقال محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "خذلتونا.. فلا أنتم تمسكتم بالمبادئ.. ولا أسعدتم الجماهير.. وكانت النهاية مأساوية!"، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية على "فيس بوك".

فيما غرد الإعلامي عمرو أديب، على "تويتر"، قائلًا: "اوعى حد يقول أنه انصدم أو أنها مفاجأة كان باين المستوى من الأول أحنا اللي بس كنا بنساند وبندعي. لكن الكورة في النهاية عرق ولياقة ولعيبة ملتزمة لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب".