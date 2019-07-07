الحزن يسيطر على الجماهير بعد خروج المنتخب من أمم أفريقية: "محدش توقع"

مع انطلاق مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا، بدأت الحركة بين مقاهي منطقة مدينة نصر تزداد تدريجيًا، حيث سعى الجميع من أجل اللحاق بكرسي قريب من الشاشات العملاقة التي تعرض المباراة في الشوارع الرئيسية، قبل أن تسود حالة من الحزن شوارع القاهرة، بعد هزيمة المنتخب المصري، أمام منتخب جنوب أفريقيا، في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا وخروجه منها.

أحد المقاهي بمحطة المثلث سعى لتوفير معظم المشروبات، من أجل كسب "الزبون" على حسب وصف هاني محمد، 27 عامأ، وصاحب قهوة، يقول: "البطولة كانت رزق لينا وكنا مجهزين ليها من شهر مشاريب وشاشات عشان محدش يزعل مننا"، ولفت إلى أن هناك بعض المقاهي تستغل البطولة في زيادة أسعار المشاريب على الزبائن: "لكن إحنا الزبائن بتاعتنا بييجوا السنة كلها ومينفعش نعاملهم كدا، عشان ييجوا تاني".

"هاني" عبَّر عن غضبه لما حدث في المباراة، مؤكدا أن ذلك يدل على عدم التنظيم من قبل المنتخب المصري، وأنه لم يتم معالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية: "المنتخبات كلها لعبت كويس من دور الـ16، مفيش غير المنتخب المصري اللي كان بيلعب بنفس مستوى المجموعات ويمكن أقل".

وأضاف سيد أحمد، 22 عامأ، من منطقة الحى العاشر مدينة نصر، وأحد مشجعي المنتخب: "إحنا كنا مبسوطين بفوز المنتخب والصعود، عشان كانت فرصتنا بتكبر للفوز بالبطولة، لكن محدش كان متوقع إن إحنا ممكن نخرج من اول ماتش بعد الصعود والأداء السيئ اللي كان".

وكانت شوارع وقهاوي منطقة مدينة نصر قد تزينت، قبل ساعات من بداية المباراة، واستعدت المقاهي لاستقبال المشجعين عن طريق تركيب الشاشات الضخمة والسماعات وإحضار المزيد من الكراسي، لإرضاء الزبائن.

كما حرص المشجعون على الحضور من أجل اللحاق بالكراسي الأمامية، وارتدى الكثير منهم تيشرتات المنتخب المصري، رافعين الأعلام المصرية.