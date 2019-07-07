أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، حسبما أفادت "سكاي نيوز".