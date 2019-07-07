رحل في صمت.. نجل شقيق آخر نجوم الجيل الذهبي للشرقية: خرج لعيبة للقطبين

فقدت محافظة الشرقية، السبت، أحد رموزها الرياضية برحيل الكابتن عطية السيد نجم الجيل الذهبي لنادي الشرقية في الدوري الممتاز بحقبة السبعينيات والثمانينيات، ومدرب قطاع الناشئين بالنادي.

أصر عطية السيد،، بعد الاعتزال على استكمال مسيرة العطاء بمدرسة الكرة التابعة للنادي واكتشف العشرات من اللاعبين الذين بزغ نجمهم في أندية القمة والمنتخب الوطني.

يتحدث محمد محسن، نجل شقيق عطية السيد، لـ"الوطن" قائلا: "كان عمي عطية مسؤولا عن قطاع الناشئين في النادي منذ بداية حقبة تسعينيات القرن الماضي، واكتشف العديد من النجوم مثل أيمن عبدالعزيز الذي لعب لنادي الزمالك واحترف لعدة أندية بالدوري التركي والمنتخب الوطني سابقا، وأحمد خيري لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، وكريم السنان لاعب الزمالك السابق، ومحمود القلعاوي لاعب نادي الإسماعيلي السابق وأحمد فوزي توتش لاعب نادي الزمالك السابق، وأحمد مجدي لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر للشباب".

وأضاف محسن: "كابتن عطية كان يقضي معظم وقته في النادي الذي اعتبره بيته الأول، وبذل مجهودا كبيرا لاكتشاف أفضل العناصر من أبناء نادي الشرقية ومساعدتهم في الالتحاق بأندية كبيرة كالأهلي والزمالك والإسماعيلي، وكان هادئ الطباع ودمث الخلق".

وتابع: "أشرف كابتن عطية على تدريب فريق الناشئين الذي كنت ألعب ضمن صفوفه عامي 1998، وكان يركز على اللياقة البدنية حيث كان يجعلنا نجري على الطريق بين الزقازيق وبلدة تل حوين، ويهتم بالجمل التكتيكية، ويدرب كل لاعب في مركزه".

واختتم محسن حديثه لـ"الوطن": "كان يساعدنا في إجراء الاختبارات في أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ويستغل علاقته بنجوم الكرة في السبعينيات والثمانينيات حتى يرتب لنا مباريات ودية مع فرق الناشئين في الأندية، حيث إنه كان من أشهر المدافعين في هذه الحقبة وأبرز لاعبي نادي الشرقية في الدوري".