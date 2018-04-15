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الوطن

ندى حسن: نادي الشرقية صدمنا بعدم إطلاق اسم الشهيد عليه

اليوم AM 04:29
كتب: خالد الأسمر
ندى حسن: نادي الشرقية صدمنا بعدم إطلاق اسم الشهيد عليه

الشهيد الشبراوي

قالت ندى حسن زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، إنها لا تطلب شيئا سوى تخليد اسم زوجها الشهيد حتى يفتخر أولاده طوال حياتهم ببطولاته.

وأضافت حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنها فوجئت بقرار من إدارة نادي الشرقية الجديد بعدم وضع اسم الشهيد على النادي كما وعد رئيس مجلس إدارة النادي من قبل ووضعوا اسم شهيد آخر.

وأشارت إلى أن مشكلتها ليست مع أسرة الشهيد الآخر وإنما مع إدارة النادي التي كانت قد وعدت بتخليد اسم الشهيد وخالفت الوعد، لافتة إلى أن زوجها كان معظم وقته يقضيه في النادي وكان يعتبر ابن النادي.

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