تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 7 يوليو، في مصر والوطن العربي على النحو التالي:

انعقاد الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي

تعقد الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية بالنيجر.

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ونظر طلبات مناقشة عامة للنواب لتحديد موعد لمناقشتها : تتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات بينها إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر وتطوير أداء الخدمات الصحية وتوفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.

محكمة النقض تنظر طعن المتهمين في قضية "ولاية داعش القاهرة"

تنظر محكمة النقض طعن 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش القاهرة".

احتفال بالذكرى التاسعة على رحيل الشاعر عبدالمنعم عواد يوسف

ينظم بيت الشعرالعربي "بيت الست وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بالذكرى التاسعة على رحيل الشاعر عبدالمنعم عواد يوسف ، وذلك في السابعة مساء.

ندوة لمناقشة كتاب "90 فيلمًا مصريًا.. نظرة نقدية"

تقيم جمعية نقاد السينما المصريين ، في السابعة مساء ، ندوة لمناقشة كتاب "90 فيلمًا مصريًا.. نظرة نقدية للناقد كمال رمزي حيث يُدير النقاش الناقد أحمد عبدالعال في حضور المؤلف وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

انطلاق فعاليات المُلتقى الدولي السادس للكاريكاتير

تنطلق فعاليات المُلتقى الدولي السادس للكاريكاتير بمشاركة نحو 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية وذلك في تمام السابعة مساءً بقصر الأمير طاز.

افتتاح الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير

يشارك الدكتور أحمد محمد عبدالسلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم في افتتاح الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير والذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع صندوق التنمية الثقافية وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك في السابعة من مساء بقصر الأمير طاز.

الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ، الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية "استراتيجيات التميُز في الأداء الجامعي".

أمسية ثقافية لمناقشة رواية "أبيع أنا ولا يشترى"

يستضيف صالون "سالمينا الثقافي"، أمسية ثقافية لمناقشة رواية "أبيع أنا ولا يشترى" للروائية الدكتورة علياء هلال. .. ويناقش الرواية نخبة من النقاد في مقدمتهم الناقد الأدبي الدكتور يسري عبدالغني وكوكبة أخرى من الأدباء.

مؤتمر ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس

تنظم مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ مؤتمرًا بمدينة كفرالشيخ لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس، بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أومصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.

بدء فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بالدقهلية

تبدأ فى التاسعة صباحا فعاليات الحملة القومية للقضاء على مرض البلهارسيا وتستمر حتى يوم 8 أغسطس القادم بالدقهلية وتستهدف 888 ألفا و258 مواطناً.