وصل رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجوليناز، مطار القاهرة الدولي اليوم، للقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومساندة منتخب بلاده في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الحالي.

واستقبلت سلطات المطار رئيس مدغشقر في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، بينما وصل أبناءه إلى مطار برج العرب مساء السبت، وتم استقبالهم بالورود فور وصولهم المطار.

وتأهل منتخب مدغشقر لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.