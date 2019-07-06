مطار برج العرب يستقبل أسرة رئيس مدغشقر

وصل لمطار برج العرب الدولي، مساء اليوم السبت، أبناء رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، ووزير الرياضة المدغشقري، لمساندة منتخب بلادهم في المباراة التي سيواجهها أمام الكونغو الديمقراطية غدًا، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار، على استقبال أبناء رئيس جمهورية مدغشقر ووزير الرياضة، في المطار بالورود فور وصولهم.

وتأهل منتخب مدغشقر لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وحيد بدور المجموعات.

في المقابل نجح المنتخب الكونغولي في التأهل لدور الـ16 من البطولة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة، حيث احتل منتخب الكونغو الديموقراطية المركز الثالث من المجموعة الأولى، وفي رصيده 3 نقاط، بعد الخسارة في مناسبتين وتحقيق مكسب وحيد بدور المجموعات.