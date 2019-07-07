إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "ع. م. ح" (18 عاما) طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية "عامل بمقهى مصاب، م م ف، 30 عاما صاحب مقهى مصاب".

انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية، وبسؤال المصاب الثانى قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما، وبين "أحمد. م. ع" (26 عاما) سائق مصاب، "أحمد. ص. م" (37 عاما ـ عامل جزارة مصاب)، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم واليوم وحال تقابلهم بناحية كفر مناقر دائرة القسم، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثالث والرابع بالتعدي عليهما بأسلحة بيضاء كان بحوزة كل منهما محدثان إصابتهما وفرا هاربان.

تمكن المقدم محمد فتحي رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتخلصهما من الأسلحة البيضاء بإلقائهما بمياه نهر النيل عقب المشاجرة، وأن إصابتهما حدثت أثناء المشاجرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4933 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة.