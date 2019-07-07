تفاجأ العاملون بمكتب بريد ومعاشات أسيوط بميدان المحطة، صباح اليوم، بسرقة جميع كروت الفيزا البريدية الموجودة في المكتب وأبلغت الشرطة.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من وكيل مكتب بريد ومعاشات المحطة بوقوع حادث سطو على المكتب وسرقة كروت "الفيزا البريدية" الموجودة به.

وانتقلت قوات من مباحث القسم وتبين من الفحص أن الباب الخلفي للمكتب مفتوح سرقة 300 فيزا بريدية في كل واحدة 2000 جنيه، وبسؤال وكيل المكتب والعاملين أقروا بأنهم تفاجأوا عند فتح المكتب بسرقة الفيز ولم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة.

وأكد مصدر أمني، لـ"الوطن"، أنه تبين من خلال الفحص أن الباب الخلفي للمكتب مفتوح ولا توجد كاميرا مراقبة عليه، ما يرجح أن السارق من العاملين أو المتوددين على المكتب، وأنه جارٍ فحص محل الواقعة بواسطة البحث الجنائي، وكشف غموض الواقعة وصبط مرتكبيها، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.