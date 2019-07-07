سقوط عصابة ميزو لسرقة المنازل في بنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والمزارع ليلا، عن طريق التسلق والدخول من خلال المنافذ.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بنها بأن "محمد.خ.ا" وشهرته "ميزو" 26 عاما، عاطل، و"شعبان.ع.م" 35 عاما، عاطل، و"رمضان.ج.ا" 48 عاما، عاطل، كوَّن تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمزارع.

وضبط المتهمون أثناء استقلالهم دراجات نارية دون لوحات معدنية، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقات مساكن بدائرة مركز شرطة بنها، وأرشد المتهمين عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "صلاح.ع" 46 عاما، عاطل، وبمواجهتهم أقروا بصحة اعترافات المتهمين وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحاضر الأصلية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.