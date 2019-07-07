تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم، تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل".

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين في وقت سابق 15 يوما، وتحدد جلسة اليوم لنظر تجديد حبس المتهمين.

ومن بين المتهمين في القضية زياد العليمي وعمر الشنيطي وحسن بربري وآخرين نسبت لهم النيابة اتهامات متباينة، تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، ومشاركة تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، إضافة لاتهام بعضهم بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، طلب في وقت سابق التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في القضية ونظرت إحدى دوائر الجنايات طلب التحفظ لإقراره أو إلغائه، وفقا لما ينص عليه القانون، وعقدت أولى جلسات نظر طلب التحفظ بمحكمة عابدين وتقرر تأجيلها لشهر أغسطس المقبل.