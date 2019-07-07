تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد ، قبول طلبات راغبي العمل على 459 فرصة عمل في 7 شركات وجمعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1000 إلي6000 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 34 فرصة عمل بشركة كريستال عصفور انترناشيونال علي مهن اخصائي مبيعات ، ومهندس ميكانيكا ، وتصميمات ، واخصائي تسويق ، وفني أجهزة كمبيوتر، مؤهل عالي، وبكالوريوس هندسة ، وفنون تطبيقية ، وبكالوريوس حاسب آلي، والمرتب من 3500 إلي 6000 جنيه.

كما تطلب جمعية حياتي للتنمية الانسانية 49 فرصة عمل علي مهنة مسئول ائتمان، مؤهل عالي ، والمرتب 1600 جنيه بالإضافة إلي حوافز تصل إلي 4000 جنيه .

وأضاف قائلا : إن تطلب شركة هايبر بلس للتجارة والتوزيع تطلب 34 فرصة عمل علي مهن شيف بقال ، أفراد أمن ، وعمال نظافة ، وبائعين ملابس ، وأجهزة ، ومفروشات، المؤهل متوسط بدون مؤهل، والراتب الأساسي 1200 جنيه .

كما تطلب شركة الصباغة والمنسوجات المصرية 57 فرصة عمل علي مهن خدمة عملاء ، ومهندسين ، عمال انتاج ، وخياطة ، ومهمات، مؤهل عالي ، بكالوريوس علوم ، ودبلوم وابتدائية ، وبدون مؤهل - ابتدائي، المرتب من 1200 إلي 3200 جنيه .

وفي نفس السياق أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن شركة الشرق للمواد الكيمياوية تطلب 9 فرص عمل تتمثل في عمال إنتاج ، ومخازن ، وسائقين ، ومزف أمن إداري، والمؤهل دبلوم متوسط ، والمرتب يتراوح بين 1750 إلي2750 جنيه بالإضافة إلي حوافز وعمولات .

كما تطلب شركة سندريللا للملابس الجاهزة 5 فرص عمل علي مهن تفصيل حريمي براتب 1000 جنيه ، وشركة جلاس للملابس الحريمي 280 فرصة عمل علي مهن عمال انتاج ، مراقب جودة ، وعاملات تشطيب ، وعامل مكوي ، والمؤهل عالي ، ودبلوم وأعدادي ، والمرتب يتراوح بين 1400 إلي 1700 جنيه .

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال : إن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.