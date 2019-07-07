أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تحرك فريق أطفال بلا مأوي في بني سويف لإنقاذ طفل بجوار مركز شباب صلاح سالم، ويدعى "عبد الرحيم.ط" 7 سنوات، بناء على بلاغ وارد للخط الساخن 16439، بوجود طفل بلا مأوى بالمحافظة.

وأضافت الوزارة، خلال بيان، أنه تبين خلال دراسة حالة الطفل الأولية أن والده توفي والأم تزوجت بآخر وعاش فترة بمنزل جده بالكوم الأحمر ولجأ إلى الشارع.

وتدخل الفريق وألحق الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بني سويف بعد عمل جلسة نفسية وتأهيلية له، حيث جرى التنسيق مع جمعية شباب الخير لاستكمال إجراءات إلحاق الطفل وسيتولي فريق إدارة الحالة بالبرنامج بمتابعة الحالة وتقديم التدخلات اللازمة.