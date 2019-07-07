"رياضة النواب" يطالب بمحاسبة المسئول عن اختيار أجيري لتدريب المنتخب

تقدم النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببيان عاجل اليوم، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتحقيق في أسباب ما وصفه بالأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي نجحت فيها الدولة المصرية في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب المصري لكرة القدم.

بيان عاجل لوزير الشباب والرياضة للتحقيق في الأداء المتواضع للمنتخب

وطالب وكيل لجنة رياضة البرلمان، بمحاسبه المسؤول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة، ومحاسبة المسؤول عن اختيار خافيير أجيري ليكون مدربا للفراعنة، وهو صاحب أعلى الرواتب بين مدربي البطولة.

وتابع في بيان له: "لماذا لم يتم التعاقد مع اسم كبير لتولي هذه المهمة، خصوصا وأن هذا المدرب والجهاز الفني المتواضع الذي قام باستبعاد لاعبين مميزين لصالح لاعبين أجمع كل الخبراء عدم أحقيتهم لتمثيل المنتخب مقارنه بآخرين، الأمر يتطلب إعلان نتائج الحساب حتى تهدأ نفوس المصريين".

وأبدي البرلماني غضبه من أداء لمنتخب المصري لكرة القدم في مباراته مع جنوب أفريقيا، وخسارته بهدف مقابل لا شئ، وخروجه بشكل مهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية.