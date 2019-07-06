يعيش الجمهور المصري حاليا في حالة من الحزن الشديد عقب خروج المنتخب من الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمته من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء- بحسب ما ذكر الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وأضاف أديب، أن خروج منتخب مصر بهذا الشكل غير متوقع ومفاجئ للجميع، واصفًا إياه بالزلزال، "خروج مصر أمر مزلزل زي زلزال لوس أنجلوس"، حيث إن جنوب أفريقيا كانت تصر على الفوز، ولاعبيها لم تنزل أرض الملعب من أجل "الهزار"- على حد وصفه.

وأشار إلى أن خروج منتخب مصر أمر من رابع وخامس المستحيلات، ولكن يكفي لمصر شرف تنظيم البطولة بهذا الشكل الهائل والرائع، موجهًا الشكر والتقدير للجماهير المصرية التي لم تُقصر مع المنتخب، ولكن يبدوا من وجهة نظره أن لاعبي المنتخب المصري لم يكن مستعد للبطولة، وخروجه شيء محزن.

وفجر منتخب جنوب أفريقيا كبرى مفاجأت البطولة بفوزهم على منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، فيما ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي.