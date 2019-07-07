ينظم مشروع "التحرير لاونج جوته"، بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير "فيكو مصر" والجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض "كاريكاتير من كوبا"، والذي يتم افتتاحه في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، ويستمر حتى 21 من نفس الشهر، بمقر المشروع بوسط البلد.

ويفتتح المعرض السيد خورخي ماسون رودريجيز المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة، والفنان محمد عفت رئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومنى شاهين مديرة مشروع "التحرير لاونج جوته"، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

ويضم المعرض ما يقرب من 55 لوحة كاريكاتيرية، تعبر بطريقة ساخرة عن العديد من من الموضوعات الثقافية والاجتماعية، ويشارك به 16 فنانا من أهم فناني الكاريكارتير في كوبا، منهم الفنانون أريستيد هيرنانديز، يومنس ديل تورو، أليخاندرو فالكو، ألفريدو مارتيرينا، أنجيل بوليجان، توماس رودريغيز، وأنجيل فرنانديز.

ويأتي المعرض في إطار فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، والذي يرأسه الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 21 يوليو الجاري.