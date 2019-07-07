غادر مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، سيرجو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد قضائه إجازة استمرت 4 أيام بصحبة زوجته.

وأكدت مصادر بمطار الغردقة الدولي، أن راموس غادر على متن الطائرة الخاصة برجل الأعمال كامل أبوعلي.