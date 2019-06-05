استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بصحبتها حفيدتها بكحك العيد والورود.

كان مطار الغردقة الدولي، قد استقبل عددا من المسافرين مساء، بالورود وكعك العيد، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وكان من الوافدين على رحلة مصر للطيران إلى مطار الغردقة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ترافقها حفيدتها.

جاء ذلك عقب وصول رحلة على متن طائرة "مصر للطيران" تقل عددا من المسافرين من بينهم الوزيرة، كما هنأ العاملين بمطار الغردقة المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأفاد احد المصادر أن الوزيرة وصلت مطار الغردقة، مساء اليوم، بصحبة حفيدتها، لقضاء إجازة عيد الفطر بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.