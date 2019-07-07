أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة.

وقرر عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، إحالة مشروع إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي المقدم من الحكومة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وكذا مشروع تعديل أحكام قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الصحية والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون بشأن تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، والشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وكذا إحالة مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر سنة 2018 إلى لجنة الشباب والرياضة.

فيما أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمد حبيب و60 عضوا آخرين بشأن تعديل قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الصحية، كما أحال مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد حبيب و60 عضوا آخرين بشأن حماية المبلغ والشاهد والخبير والمجني عليه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات.