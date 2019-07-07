أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد إدانته لطهران بسبب انتهاكها الاتفاق النووي، الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا عام 2015، مبنية أن قرار إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستوى المتفق عليه عام 2015 هو "انتهاك" صريح للاتفاق، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأكد "ماكرون" ضرورة استئناف الحوار في 15 من يوليو الجاري بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وكان الرئيس الفرنسي، اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، على بحث الشروط اللازمة للخروج من أزمة الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو الجاري.

وأعرب ماكرون، عن قلقه البالغ بشأن المخاطر المترتبة على إضعاف الاتفاق النووي وتبعاته المحتملة، مبينا أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والشركاء المعنيين لوقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية.