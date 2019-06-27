أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتداءات التي وقعت في تونس، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الشعب التونسي في هذه المحنة، حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" العربية.

وعاشت تونس خلال الساعات القليلة الماضية، أوقاتًا عصيبة، بدءًا من سماع دوي انفجارات نتج عنها وقوع ضحايا، وحتى نقل الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وفي تمام الساعة 10:50 صباحا، أقدم شخص على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديجول بالعاصمة، ولم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف معاوني أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب بيان وزارة الداخلية.

ووفقا للبيان، فبعد دقائق، وتحديدًا الساعة 11 صباحًا، أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وأسفرت العملية عن 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإثر ذلك أغلقت الوحدات الأمنية الطرقات المؤدية إلى قصر رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، أمام المترجلين والسيارات، بعد ورود أنباء عن اعتزام مجهولين تنفيذ عمليات إرهابية تستهدفهما.

وقرب الساعة الثانية ظهرًا، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان لها، تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى وعكة صحيّة حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.