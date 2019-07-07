وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الخدمة التي استحدثها اليوم، البنك المركزي والخاصة بلاستعلام لحظياً عن الحسابات البنكية للمتوفين، ترد فورياً بعد أن كانت تستغرق شهورا وربما سنوات، مشيرة إلى أن تكلفتها 125 جنيها فقط.

مصادر: الخدمة متاحة للورثة فقط

وأضافت "المصادر"، لـ"الوطن"، أنَّ الخدمة المستحدثة كانت تستغرق في الماضي شهورًا وسنوات تخاطب خلالها "الشؤون القانونية" بالبنك المركزي الـ38 بنكاً العاملة في السوق المحلي وانتظار ردها بريدياً، أما الآن فتتاح بشكل فوري حالياً بواسطة تطبيق يرد على العميل في وقت تقديم الطلب نفسه، موضحةً أنه بالإمكان الحصول على الخدمة عبر فروع البنك المركزي.

وتابعت "المصادر": "إذا توفي أحد الأشخاص، ولا يعلم ورثته إذا ما كان يمتلك رصيداً في أحد البنوك أم لا، فإن هذه الخدمة ستعمل علي مسح جميع البنوك الـ38 في مصر وصولاً إلى أرقام حساباته وأرصدته المودعة".

وحسب الخدمة التي أعلنها البنك المركزي، يحق لأحد الورثة الشرعيين أو بموجب توكيل من أحدهم بكشف حسابات المتوفى لدى البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن كشف الحسابات، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفي أو صورة شهادة الوفاة المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سار خاص بمقدم الطلب.